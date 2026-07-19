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Израиль

Начальник Генштаба: "Мы готовы к немедленному возобновлению боевых действий"

ЦАХАЛ
Война с Ираном
время публикации: 19 июля 2026 г., 19:59 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 19:59
Начальник Генштаба: "Мы готовы к немедленному возобновлению боевых действий"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир провел оценку ситуации в дивизии Иудеи и Самарии с командованием Центрального округа и командирами территориальных бригад.

Замир заявил, что наряду с продолжающейся борьбой с террором в Иудее и Самарии армия внимательно следит за развитием событий в Иране и сохраняет повышенную боеготовность.

Комментируя ракетный обстрел Акабы из Ирана, начальник Генштаба сказал, что израильская система ПВО находится в полной боевой готовности для защиты граждан страны.

"Мы готовы к немедленному возобновлению боевых действий и ответим со всей силой любому, кто нанесет нам удар", – заявил Замир.

Израиль
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