Начальник Генштаба: "Мы готовы к немедленному возобновлению боевых действий"

Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир провел оценку ситуации в дивизии Иудеи и Самарии с командованием Центрального округа и командирами территориальных бригад.

Замир заявил, что наряду с продолжающейся борьбой с террором в Иудее и Самарии армия внимательно следит за развитием событий в Иране и сохраняет повышенную боеготовность.

Комментируя ракетный обстрел Акабы из Ирана, начальник Генштаба сказал, что израильская система ПВО находится в полной боевой готовности для защиты граждан страны.

"Мы готовы к немедленному возобновлению боевых действий и ответим со всей силой любому, кто нанесет нам удар", – заявил Замир.