Бенедикту Камбербэтчу, "Шерлоку Холмсу" и "Доктору Стрэнджу" – 50. Фотогалерея

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19 июля исполнилось 50 лет популярному британскому актеру театра, кино и телевидения Бенедикту Камбербэтчу.

Бенедикт Тимоти Карлтон Камбербэтч родился 19 июля 1976 года в Лондоне в семье актеров Тимоти Карлтона и Ванды Вентэм. Играть на сцене он начал еще в школе. Позднее изучал драматическое искусство в Манчестерском университете, а затем окончил Лондонскую академию музыкального и драматического искусства.

Первые заметные роли Камбербэтч сыграл на британском телевидении. В 2004 году он исполнил роль молодого Стивена Хокинга в телевизионном фильме "Хокинг", после чего стал одним из наиболее востребованных британских актеров своего поколения.

Мировую известность ему принесла роль Шерлока Холмса в сериале BBC "Шерлок", выходившем с 2010 по 2017 год. Современная версия детектива Артура Конан Дойла превратила Камбербэтча в международную звезду и принесла ему премию "Эмми".

В кино актер сыграл Хана Нуньена Сингха в фильме "Стартрек: Возмездие", Джулиана Ассанжа в "Пятой власти", владельца плантации Уильяма Форда в драме "12 лет рабства" и математика Алана Тьюринга в картине "Игра в имитацию". За роль Тьюринга Камбербэтч впервые был номинирован на "Оскар" как лучший актер.

С 2016 года Камбербэтч исполняет роль Доктора Стрэнджа в киновселенной Marvel. Он появился в фильмах "Доктор Стрэндж", "Тор: Рагнарек", "Мстители: Война бесконечности", "Мстители: Финал", "Человек-паук: Нет пути домой" и "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия".

Среди других заметных работ актера – "Шпион, выйди вон!", "Пятая власть", "Черная месса", "Война токов", "Курьер", "Мавританец" и "Кошачьи миры Луиса Уэйна".

В 2021 году Камбербэтч сыграл владельца ранчо Фила Бербанка в драме Джейн Кэмпион "Власть пса". Эта работа принесла ему вторую номинацию на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль.

Камбербэтч также сотрудничал с режиссером Уэсом Андерсоном. Он сыграл в короткометражном фильме "Чудесная история Генри Шугара", а затем появился в других экранизациях рассказов Роальда Даля, снятых Андерсоном.

В 2024 году актер исполнил главную роль в мини-сериале Netflix "Эрик". Его герой – нью-йоркский кукольник, пытающийся найти пропавшего девятилетнего сына.

В 2025 году Камбербэтч сыграл вместе с Оливией Колман в черной комедии "Розы" – новой экранизации романа Уоррена Адлера о распаде внешне благополучного брака.

В том же году вышла драма "Существо с перьями", в которой Камбербэтч сыграл отца, переживающего смерть жены и пытающегося заботиться о двух сыновьях. Помимо главной роли, он выступил одним из продюсеров картины.

Камбербэтч продолжает работать в театре. За роль Виктора Франкенштейна и его создания в спектакле Дэнни Бойла "Франкенштейн" он получил премию Лоренса Оливье. В разные годы актер также играл Гамлета, Ричарда III и других классических персонажей.

Он является обладателем премий "Эмми", BAFTA TV и Лоренса Оливье, двукратным номинантом на "Оскар". В 2015 году Камбербэтч был произведен в командоры ордена Британской империи.

С 2015 года актер женат на театральном и оперном режиссере Софи Хантер. У супругов трое сыновей.

К своему 50-летию Бенедикт Камбербэтч остается одним из самых узнаваемых британских актеров, сочетая участие в крупных голливудских проектах с работой в независимом кино, телевизионных драмах и театре.