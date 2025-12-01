Супермодели Шанель Иман – 35. Фотогалерея

Фото: Associated Press

Шанель Иман Робинсон, известная как Шанель Иман, родилась 1 декабря 1990 года в Атланте (штат Джорджия, США) и выросла в Лос-Анджелесе (Калифорния). Она наполовину афроамериканка, а по линии матери имеет корейские корни. Уже в подростковом возрасте Шанель попала в модельный бизнес: в 12 лет начала работать с агентством Ford Models, а в 2006 году заняла третье место в конкурсе Ford's Supermodel of the World, после чего подписала полноценный контракт.

В 2000-е годы Иман вошла в число самых востребованных моделей мира. Она появлялась на обложках и в съемках для Vogue, Elle, Harper's Bazaar, Allure и других журналов, участвовала в показах ведущих домов моды – от Burberry, Versace и Yves Saint Laurent до Dior, Louis Vuitton и Dolce & Gabbana. В 2010 году Шанель стала одной из ангелов Victoria's Secret и регулярно выходила на подиум в их шоу. Французский Vogue включил ее в список 30 лучших моделей 2000-х годов.

Помимо подиума, Шанель Иман работала в рекламе (Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, DKNY, Bottega Veneta и др.), снималась в клипах Бейонсе, Ашера и The Weeknd, а также попробовала себя в кино – в частности, в фильмах Dope и Mad Families. Она активно участвует в благотворительных проектах: сотрудничала с USAID и Ad Council в кампании по освещению засухи в Восточной Африке, помогает открывать начальные школы в Танзании и Уганде и спонсирует обучение девочек в Кении.

В 2018 году Шанель вышла замуж за игрока НФЛ Стерлинга Шепарда, от которого у нее две дочери. В 2023 году их брак был официально расторгнут. Позже она начала встречаться с игроком команды New England Patriots Дэвоном Годшо, в 2023 году у пары родилась дочь Капри, а в 2024-м они поженились.