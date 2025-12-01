Режиссеру Вуди Аллену – 90. Фотогалерея

Фото: Associated Press

30 ноября знаменитому американскому кинорежиссеру и актеру Вуди Аллену (Аллену Стюарту Конигсбергу) исполнилось 90 лет.

Четырехкратный лауреат премии "Оскар", обладатель многочисленных международных наград за режиссерские, актерские работы и сценарии, Вуди Аллен известен как знаток литературы и кинематографа, музыки, а также джазовый кларнетист.

Вуди Аллен признан мастером авторского кино: как правило, он сам пишет сценарий, сам режиссирует, а зачастую и сам снимается в одной из главных ролей. Ему приписывают создание нового жанра в кино – "интеллектуальной комедии", содержащей элементы абсурда, сатиры и психологической драмы.

Аллен родился в семье ашкеназских евреев, его бабушка и дедушка иммигрировали из России и Австрии и говорили на идише, иврите и немецком.

Свою карьеру он начал в возрасте 15 лет с написания шуток и комедийных зарисовок, в 1960-е выступал как стенд-ап комик. В возрасте 30 лет Вуди Аллен дебютировал как актер и сценарист в фильме "Что нового, киска?", но был недоволен результатом, что вдохновило его самостоятельно режиссировать все свои последующие фильмы.

Аллен трижды был женат, его нынешняя супруга – Сун-И Превин, приемная дочь режиссера и его бывшей возлюбленной Мии Фэрроу, с которой они были вместе 12 лет. Брак с Сун-И длится уже почти 35 лет, она во всем поддерживает мужа. В то же время родная дочь Мии – Дилан Фэрроу, обвиняет бывшего отчима с развратных действиях в отношении нее, когда она была маленьким ребенком. Аллен эти обвинения отвергает. Но скандал привел к тому, что многие кинозвезды отказались работать с Вуди.