Фестиваль парусников в Амстердаме: сотни исторических судов. Фоторепортаж

время публикации: 20 августа 2025 г., 17:58 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 17:58

Фото: Associated Press, читатели Newsru.co.il

В Амстердам для участия в пятидневном морском фестивале направляется флотилия из сотен исторических кораблей. Фестиваль SAIL 2025 проводится впервые за десятилетие – прошлый фестиваль должен был состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса он был отменен. Фестиваль, отмечающий морскую историю столицы Нидерландов, привлекает огромное количество туристов со всего мира.

