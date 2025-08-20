Фестиваль парусников в Амстердаме: сотни исторических судов. Фоторепортаж

Фото: Associated Press, читатели Newsru.co.il

В Амстердам для участия в пятидневном морском фестивале направляется флотилия из сотен исторических кораблей. Фестиваль SAIL 2025 проводится впервые за десятилетие – прошлый фестиваль должен был состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса он был отменен. Фестиваль, отмечающий морскую историю столицы Нидерландов, привлекает огромное количество туристов со всего мира.