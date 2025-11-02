Art+Film Gala 2025: звезды на благотворительном вечере в Лос-Анджелесе. Фоторепортаж
время публикации: 02 ноября 2025 г., 12:40 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 12:40
Фото: Jordan Strauss/Invision/AP
Вечером 1 ноября в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) в музее LACMA прошел 14-й благотворительный Art+Film Gala.
Главным партнером вновь выступила Gucci. Cо-председателями вечера были Ева Чоу и Леонардо ДиКаприо.
В этом году музей чествовал художницу Мэри Корс и режиссера Райана Куглера.
На красной дорожке и в зале были замечены Сальма Хайек, Деми Мур, Эль Фаннинг, Эмма Робертс, Керри Вашингтон, Лора Харриер, Кристен Уиг, Чарли Ханнэм, Надя Ли Коэн, Синди Кроуфорд с Кайей Гербер и другие звезды.