Art+Film Gala 2025: звезды на благотворительном вечере в Лос-Анджелесе. Фоторепортаж

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

Вечером 1 ноября в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) в музее LACMA прошел 14-й благотворительный Art+Film Gala.

Главным партнером вновь выступила Gucci. Cо-председателями вечера были Ева Чоу и Леонардо ДиКаприо.

В этом году музей чествовал художницу Мэри Корс и режиссера Райана Куглера.

На красной дорожке и в зале были замечены Сальма Хайек, Деми Мур, Эль Фаннинг, Эмма Робертс, Керри Вашингтон, Лора Харриер, Кристен Уиг, Чарли Ханнэм, Надя Ли Коэн, Синди Кроуфорд с Кайей Гербер и другие звезды.