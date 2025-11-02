x
02 ноября 2025
|
последняя новость: 13:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 ноября 2025
|
02 ноября 2025
|
последняя новость: 13:49
02 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Art+Film Gala 2025: звезды на благотворительном вечере в Лос-Анджелесе. Фоторепортаж

Звезды
Благотворительность
время публикации: 02 ноября 2025 г., 12:40 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 12:40

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

Вечером 1 ноября в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) в музее LACMA прошел 14-й благотворительный Art+Film Gala.

Главным партнером вновь выступила Gucci. Cо-председателями вечера были Ева Чоу и Леонардо ДиКаприо.

В этом году музей чествовал художницу Мэри Корс и режиссера Райана Куглера.

На красной дорожке и в зале были замечены Сальма Хайек, Деми Мур, Эль Фаннинг, Эмма Робертс, Керри Вашингтон, Лора Харриер, Кристен Уиг, Чарли Ханнэм, Надя Ли Коэн, Синди Кроуфорд с Кайей Гербер и другие звезды.

Кайя Гербер (слева) и Синди Кроуфорд
Виттория Черетти
Деми Мур
Дожа Кэт
Эльза Хоск
Ким Петрас
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook