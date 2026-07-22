Знаменитой французской певице Мирей Матьё – 80. Фотогалерея

Фото: Associated Press и пресс-служба Кремля

22 июля исполнилось 80 лет Знаменитой французской певице Мирей Матьё.

Она родилась 22 июля 1946 года в Авиньоне, на юго-востоке Франции, в очень бедной семье, была старшей из четырнадцати братьев и сестер.

Пела в церковном хоре, пела в дуэте со своим отцом, страстно любившим оперу. Вскоре после окончания школы победила на городском песенном конкурсе. Прославилась на всю страну после первого телевыступления в ноябре 1965 года с песней "Jezebel". Тогда же началась ее профессиональная карьера певицы.

Первый диск Матьё с песней "Mon credo" композитора Поля Мориа за полгода разошелся во Франции тиражом в миллион экземпляров. В общей сложности за полувековую карьеру у нее вышло 70 альбомов, разошедшихся тиражом 150 миллионов экземпляров. В репертуаре Матьё было около тысячи песен на французском, немецком, английском, испанском, итальянском, русском и других языках.

Она была дважды награждена орденом Почётного легиона, удостоена множества музыкальных наград.

Никогда не была замужем. Детей не имеет. О своей личной жизни не рассказывает.