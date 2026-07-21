"Лучшей модели Португалии" Саре Сампайо – 35. Фотогалерея

Фото: Associated Press

21 июля исполнилось 35 лет португальской топ-модели Саре Сампайо, одному из "ангелов" агентства Victoria's Secret.

Она родилась в районе Леса-да-Палмейра. Еще будучи школьницей победила на португальском конкурсе моделей Cabelos Pantene 2007, после чего начала карьеру фотомодели, в первые годы почти не появляясь на подиуме.

В 2012 году была выбрана лицом бренда нижнего белья Calzedonia, тогда же стала лицом бренда Replay вместе с россиянкой Ириной Шейк и бренда Blumarine вместе с бразильянкой Адрианой Лима.

В 2014 году Сара стала первой португальской моделью снявшейся для журнала Sports Illustrated. Ее фотографии также украшали обложки изданий GQ, Elle, Vogue, Glamour.

С 2015 года входит в состав "ангелов" элитного агентства Victoria's Secret.

Участвовала в показах:Victoria's Secret, Blumarine, Kevork Kiledjian, Armani, Asos, Calzedonia, Replay, Moschino и других.

В течение последних десяти лет многократно официально признавалась лучшей моделью Португалии.

Сара Сампайо не замужем, детей у нее нет. С июля 2023 года она состоит в отношениях с актером Рэем Николсоном, сыном Джека Николсона. Ранее у нее были длительные отношения с предпринимателем Оливером Рипли, а затем с продюсером Заком Фрогновски.