Американской актрисе Риз Уизерспун – 50. Фотогалерея

22 марта исполнилось 50 лет популярной американской актрисе и продюсеру Риз Уизерспун.

Она родилась 22 марта 1976 года в Новом Орлеане (штат Луизиана) в семье медиков. Первые четыре года жизни провела в ФРГ, где служил ее отец. По возвращении в США семья обосновалась в Нэшвилле (штат Теннесси), где Риз окончила школу и начала сниматься в рекламе и кинопроектах. После школы она поступила в Стэнфордский университет на специальность "английская литература", но вскоре ушла, всецело посвятив себя актерской карьере.

За 35 лет кинокарьеры Риз Уизерспун снялась более чем в 50 фильмах и сериалах. Первый серьезный успех ей принесла роль в комедии "Блондинка в законе" (2001). Но настоящая слава пришла к ней после роли Джун Картер в фильме "Переступить черту", за которую актриса была удостоена многочисленных наград, включая премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.

Риз Уизерспун владеет продюсерской компанией под названием Type A Films. Она также активно участвует в деятельности различных благотворительных организаций, сотрудничает с Фондом защиты детей. Считается одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире.

Второй раз разведена. У нее трое детей.