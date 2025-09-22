x
22 сентября 2025
Фото

Десятки тысяч людей приняли участие в антиизраильских демонстрациях в Италии. Фоторепортаж

Газа
Акции протеста
Италия
время публикации: 22 сентября 2025 г., 15:33 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 15:33

Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino

Десятки тысяч человек приняли участие в массовых антиизраильских демонстрациях, прошедших 22 сентября в 75 городах Италии. Их участники обвиняли Израиль в геноциде жителей сектора Газы и призывали к "освобождению Палестины" - изгнанию евреев с их исторической родины.

Манифестации прошли в Риме, Милане, Турине, Неаполе, Палермо. В Генуе и Ливорно докеры заблокировали работу портов.

