Молитвы у Стены Плача после двух лет войны. Фоторепортаж
время публикации: 22 сентября 2025 г., 13:12 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 13:12
Фото: Arie Leib Abrams/Flash90
Ночью и рано утром 22 сентября тысячи верующих евреев собрались у Стены Плача в Старом городе Иерусалима для чтения традиционных молитв "Слихот" накануне праздника Рош а-Шана (Еврейский новый год).
Звучали молитвы о возвращении заложников из плена, а также за мир и безопасность в Израиле.
Скоро два года в Израиле идет война. Десятки заложников остаются в плену у террористов в Газе с 7 октября 2023 года.