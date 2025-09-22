Молитвы у Стены Плача после двух лет войны. Фоторепортаж

Фото: Arie Leib Abrams/Flash90

Ночью и рано утром 22 сентября тысячи верующих евреев собрались у Стены Плача в Старом городе Иерусалима для чтения традиционных молитв "Слихот" накануне праздника Рош а-Шана (Еврейский новый год).

Звучали молитвы о возвращении заложников из плена, а также за мир и безопасность в Израиле.

Скоро два года в Израиле идет война. Десятки заложников остаются в плену у террористов в Газе с 7 октября 2023 года.