IDEF-2025 в Стамбуле: оружие Турции и потенциальных союзников. Фоторепортаж

Фото: AP Photo/Emrah Gurel

В Стамбуле, в том числе на территории аэропорта Ататюрка, проходит крупнейшая оборонная ярмарка IDEF-2025. Особое внимание уделяется ракетам, системам ПВО и беспилотной технике.

Помимо Турции, новинки вооружений представили Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Китай, Южная Африка, Пакистан, Азербайджан, Великобритания, США и другие страны. Израиль не участвует.