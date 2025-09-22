IDEF-2025 в Стамбуле: оружие Турции и потенциальных союзников. Фоторепортаж
время публикации: 22 сентября 2025 г., 12:53 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 12:53
Фото: AP Photo/Emrah Gurel
В Стамбуле, в том числе на территории аэропорта Ататюрка, проходит крупнейшая оборонная ярмарка IDEF-2025. Особое внимание уделяется ракетам, системам ПВО и беспилотной технике.
Помимо Турции, новинки вооружений представили Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Китай, Южная Африка, Пакистан, Азербайджан, Великобритания, США и другие страны. Израиль не участвует.
