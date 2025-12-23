x
23 декабря 2025
23 декабря 2025
Языческий праздник у древнего Стоунхенджа. Фоторепортаж о дне зимнего солнцестояния

время публикации: 23 декабря 2025 г., 18:56

Фото: AP Photo/Anthony Upton

Тысячи людей, многие из которых были одеты в традиционные кельтские костюмы, собрались 21 декабря у Стоунхенджа, чтобы отметить день зимнего солнцестояния – самый короткий день в году. Восход светила был встречен танцами и радостными возгласами – ведь солнце совершило поворот к лету, и дни начинают удлиняться.

Обычно легендарный доисторический памятник закрыт для посещения. Однако дважды в год – на летнее и зимнее солнцестояние – фонд "Английское наследие" открывают доступ для желающих. В эти дни становится видно, что монумент ориентирован точно по солнцу. По данным фонда, в нынешнем году празднество собрало около 8500 участников, еще 242000 следили за прямым эфиром.

Точное предназначение Стоунхенжда, воздвигнутого несколько тысячелетий назад остается неизвестным – его считают и древней обсерваторией, и друидским святилищем. Любители старины и сейчас проводят здесь языческие обряды, связанные с культом солнца.

