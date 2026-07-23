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Знаменитой венгерской шахматистке Юдит Полгар – 50. Фотогалерея

Звезды
Шахматы
Венгрия
время публикации: 23 июля 2026 г., 06:51 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 06:51

Фото: Associated Press и Wikipedia

23 июля исполняется 50 лет венгерской шахматистке Юдит Полгар, которую считают сильнейшей женщиной в истории шахмат. Она родилась в Будапеште, в еврейской семье, и вместе со старшими сестрами Жужей и Софией с раннего детства занималась по системе, разработанной их отцом Ласло Полгаром. Он стремился доказать, что выдающиеся способности можно сформировать благодаря раннему и интенсивному обучению.

Полгар принципиально выступала преимущественно в общих, а не в женских турнирах. В 1991 году, в возрасте 15 лет и четырех месяцев, она получила звание гроссмейстера, побив державшийся много лет рекорд Бобби Фишера. Впоследствии Юдит вошла в первую десятку мирового рейтинга, преодолела рубеж 2700 пунктов Эло и одерживала победы над ведущими шахматистами своего времени, включая чемпионов мира.

Одним из самых известных эпизодов ее карьеры стала победа над Гарри Каспаровым в 2002 году. Полгар также побеждала Анатолия Карпова, Вишванатана Ананда и Магнуса Карлсена, участвовала в турнире претендентов на звание чемпиона мира и в составе сборной Венгрии завоевывала медали шахматных олимпиад. На протяжении многих лет она с большим отрывом возглавляла женский мировой рейтинг, оставаясь при этом конкурентоспособной среди сильнейших мужчин-гроссмейстеров.

В 2014 году Полгар завершила профессиональную игровую карьеру. Сейчас она занимается популяризацией шахмат и образовательными проектами, руководит собственным фондом и разработала программы, в которых шахматы используются для развития мышления у детей.

Юдит замужем, у нее двое детей.

20 июля 2026 года премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр предложил Юдит Полгар занять пост президента страны. Но она отказалась.

Помимо венгерского, у Юдит есть израильское гражданство. Ее родители и сестра София некоторое время жили в Израиле.

2008 год
10-летняя Юдит Полгар играет с Мануэлем Пинто, сидя спиной к шахматной доске с помощью судьи, объявляющего ходы соперника, и перемещает шахматные фигуры по ее указаниям. 1987 год
Игра против Агустина Ортиса. 1992 год
1993 год
1993 год
2019 год
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Премьер-министр Венгрии предложит пост президента шахматистке Юдит Полгар