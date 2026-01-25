Знаменитой певице и пианистке Алише Киз – 45. Фотогалерея

Фото: Associated Press

25 января исполнилось 45 лет знаменитой американской певице и пианистке Алише Киз, обладательнице 15-ти премий "Грэмми".

Алиша Оджелло Кук (сценический псевдоним Алиша Киз) родилась в Нью-Йорке. Музыкой начала заниматься в детстве: училась классическому фортепиано, сочиняла собственные песни и в подростковом возрасте поступила в профильную школу искусств. Уже тогда она сочетала академическую подготовку с интересом к соулу, R&B и хип-хопу – это и стало основой ее узнаваемого стиля.

Широкая известность пришла в начале 2000-х: дебютный альбом "Songs in A Minor" сделал ее одной из главных новых звезд R&B, а последующие релизы закрепили статус – песни Киз регулярно возглавляли чарты, а ее голос и фортепиано стали визитной карточкой. За карьеру она получила 15 премий "Грэмми", а также множество других наград, выступала на крупнейших мировых площадках и участвовала в благотворительных проектах.

Помимо сольной карьеры, Киз активно работала как автор и продюсер, сотрудничая с известными исполнителями и создавая саундтреки. Она также проявила себя в кино и на телевидении, участвовала в проектах как актриса и ведущая, а ее концерты и туры собирали аудиторию по всему миру.

Алиша Киз замужем за музыкальным продюсером Swizz Beatz (Кассим Дин). У пары двое сыновей.