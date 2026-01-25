Зимняя буря "Ферн" в США: снег, гололед, сообщается о первых жертвах

На США обрушилась зимняя буря "Ферн", которая может стать одной из крупнейших в истории. Чрезвычайное положение введено в 21 штате, 190 миллионов человек от Аризоны до Новой Англии получили предупреждения о буре.

Снегопад и ледяной дождь идут в полосе шириной в 3500 километров. Отменено более 10000 рейсов. Автомобильное движение во многих районах парализовано из-за гололеда. На юге США зафиксировано 200000 отключения электричества – в основном в Луизиане и Техасе.

Сообщается о первых жертвах. В штате Нью-Йорк погибли по меньшей мере три человека. На Манхэттене обнаружено тело 67-летнего мужчины, а в Бруклине – мужчину в возрасте около 30 лет и женщину в возрасте около 60 лет.

Ожидается, что глубина снежного покрова в отдельных районах составит 30 сантиметров, а температуры могут опуститься до -40. Синоптики предупреждают: в последний раз буря подобной мощности наблюдалась в США в 1993 году, получив название "супершторм".