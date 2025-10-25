Певице и модели Сиаре – 40. Фотогалерея

Фото: Associated Press

25 октября исполнилось 40 лет Сиаре (Сиаре Принцесс Харрис) – американской певице, автору песен, продюсеру, танцовщице, актрисе, модели.

Она родилась в Остине, будучи ребенком путешествовала по всему миру с родителями, переехав вскоре в Атланту. Там она стала участницей девичьей группы Hearsay. С 2002-го началась ее сольная карьера, а в 2004-м вышел первый альбом, который стал платиновым. В общей сложности она выпустила восемь студийных альбомов, некоторые из которых были весьма успешными. Всего в мире продано более 23 миллионов экземпляров ее альбомов. Стала лауреаткой "Грэмми". Сыграла в четырех фильмах.

Замужем за квотербеком команды "Сиэтл Сихокс" Расселлом Уилсоном (американский футбол). У нее трое детей.