Рядом с Калькилией тяжело ранен израильтянин

Рядом с Калькилией неизвестные открыли огонь в сторону машин с израильскими номерами. Радиостанция "Кан Бет" со ссылкой на источник в службах безопасности сообщила, что один человек ранен и его состояние критическое.

Отмечается, что речь идет о жителе арабской деревни в Израиле.

Расследованием инцидента занимается палестинская полиция. По предварительным оценкам, инцидент произошел на криминальной почве.