Израиль

Рядом с Калькилией тяжело ранен израильтянин

Криминал в арабском секторе
время публикации: 10 декабря 2025 г., 18:25 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 18:27
Рядом с Калькилией тяжело ранен израильтянин
Flash90. Фото: И.Римауи

Рядом с Калькилией неизвестные открыли огонь в сторону машин с израильскими номерами. Радиостанция "Кан Бет" со ссылкой на источник в службах безопасности сообщила, что один человек ранен и его состояние критическое.

Отмечается, что речь идет о жителе арабской деревни в Израиле.

Расследованием инцидента занимается палестинская полиция. По предварительным оценкам, инцидент произошел на криминальной почве.

Израиль
