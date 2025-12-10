Рядом с Калькилией тяжело ранен израильтянин
время публикации: 10 декабря 2025 г., 18:25 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 18:27
Рядом с Калькилией неизвестные открыли огонь в сторону машин с израильскими номерами. Радиостанция "Кан Бет" со ссылкой на источник в службах безопасности сообщила, что один человек ранен и его состояние критическое.
Отмечается, что речь идет о жителе арабской деревни в Израиле.
Расследованием инцидента занимается палестинская полиция. По предварительным оценкам, инцидент произошел на криминальной почве.
