В Осло запустят германско-израильский автономный транспорт

Ruter, муниципальная компания общественного транспорта Осло, договорилась с компанией по эксплуатации автономных автопарков Holo о запуске автономных шаттлов в столице Норвегии с весны 2026 года.

Обслуживаться соглашение будет автономными шаттлами MOIA германского автомобильного концерна VolksWagen с интегрированными системами автономного вождения от израильской компании Mobileye.

На первом этапе шаттлы будут работать в Гроруде, одном из пригородов Осло с населением около 30 тысяч человек.