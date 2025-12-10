x
10 декабря 2025
10 декабря 2025
Наука и Хайтек

В Осло запустят германско-израильский автономный транспорт

Транспорт
Хайтек
Норвегия
время публикации: 10 декабря 2025 г., 17:56 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 17:56
В Осло запустят германско-израильский автономный транспорт
Wikipedia.org. Фото: Fiskepinner

Ruter, муниципальная компания общественного транспорта Осло, договорилась с компанией по эксплуатации автономных автопарков Holo о запуске автономных шаттлов в столице Норвегии с весны 2026 года.

Обслуживаться соглашение будет автономными шаттлами MOIA германского автомобильного концерна VolksWagen с интегрированными системами автономного вождения от израильской компании Mobileye.

На первом этапе шаттлы будут работать в Гроруде, одном из пригородов Осло с населением около 30 тысяч человек.

