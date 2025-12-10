МИД Израиля вызвал посла Украины для беседы после критики в адрес Нетаниягу

Посол Украины Евгений Корнейчук вызван в среду, 10 декабря, в МИД Израиля на беседу к заместителю директора департамента Евразии. Поводом стало интервью сайту Ynet, в котором дипломат раскритиковал заявление Нетаниягу о своих беседах с Путиным.

Заместитель директора департамента Евразии Юваль Фукс во время встречи дал понять послу, что "его слова совершенно неприемлемы и нарушают дипломатический протокол. Более того, послу было указано, что он проигнорировал четкую позицию Израиля с начала войны в Украине, о чем свидетельствуют визит министра иностранных дел Гидеона Саара в Киев и голосование Израиля в ООН.

Интервью с послом Украины Евгением Корнейчуком было опубликовано сайтом Ynet 9 декабря. В нем дипломат, комментируя контакты Нетаниягу с Путиным, напомнил, что Москва поддерживает ХАМАС и "Хизбаллу", и сказал, что после 7 октября было бы естественным, если бы Израиль поддерживал демократические страны.