10 декабря 2025
10 декабря 2025
Израиль

МИД Израиля вызвал посла Украины для беседы после критики в адрес Нетаниягу

Россия
Украина
Война в Украине
ООН
ХАМАС
время публикации: 10 декабря 2025 г., 17:49 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 18:16
МИД Израиля вызвал посла Украины для беседы после критики в адрес Нетаниягу
Avshalom Sassoni‎‏/Flash90

Посол Украины Евгений Корнейчук вызван в среду, 10 декабря, в МИД Израиля на беседу к заместителю директора департамента Евразии. Поводом стало интервью сайту Ynet, в котором дипломат раскритиковал заявление Нетаниягу о своих беседах с Путиным.

Заместитель директора департамента Евразии Юваль Фукс во время встречи дал понять послу, что "его слова совершенно неприемлемы и нарушают дипломатический протокол. Более того, послу было указано, что он проигнорировал четкую позицию Израиля с начала войны в Украине, о чем свидетельствуют визит министра иностранных дел Гидеона Саара в Киев и голосование Израиля в ООН.

Интервью с послом Украины Евгением Корнейчуком было опубликовано сайтом Ynet 9 декабря. В нем дипломат, комментируя контакты Нетаниягу с Путиным, напомнил, что Москва поддерживает ХАМАС и "Хизбаллу", и сказал, что после 7 октября было бы естественным, если бы Израиль поддерживал демократические страны.

Израиль
