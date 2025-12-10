Израильская нефтяная компания Navitas приняла окончательное инвестиционное решение (FID) по проекту "Си Лайон" на шельфе у Фолклендских островов.

Согласно заявлению Navitas, речь идет о четвертом по величине в мире еще не разрабатываемом месторождении нефти. Компании принадлежат 65% прав на него.

Нефтяное месторождение "Си Лайон" считается особенно крупным и содержит 819 миллионов баррелей нефти. Стоимость разработки фазы А составляет 1,8 миллиарда долларов. Доля Navitas составляет 1,17 миллиарда долларов, а остальное будет оплачено ее партнерами, главным образом британской компанией Rockhopper. Начало добычи ожидается в первом квартале 2028 года.

Согласно оценкам, доходы правительства британской заморской территории Фолклендские острова составят 4 миллиарда фунтов стерлингов, что сделает миллионерами 3500 жителей острова, основным занятием которых является овцеводство.

Правительство Аргентины, претендующей на право собственности на острова, которые она называет Мальвинскими, пыталось протестовать, но на практике у Буэнос-Айреса нет практического способа отменить или задержать проект.

Фолклендские острова расположены в южной части Атлантического океана, на континентальном шельфе напротив Аргентины. Острова впервые были заселены французами в XVIII веке, но поселение было заброшено до новой попытки заселения Британией в 1833 году, многие из 3500 жителей островов являются потомками первых поселенцев.

В течение многих лет острова оспаривались соседней Аргентиной, и в 1982 году военная хунта, правившая тогда Аргентиной, вторглась на острова и захватила их. В ходе скоротечной Фолклендской войны британские экспедиционные силы вернули контроль над островами. Аргентина с тех пор не отказалась от своих претензий, но без особых практических последствий.