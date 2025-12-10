x
10 декабря 2025
Израиль

Установлена связь с пропавшей возле берегов Кипра яхтой

Погода
Средиземное море
Судоходство
время публикации: 10 декабря 2025 г., 18:16 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 18:16
Установлена связь с пропавшей возле берегов Кипра яхтой
Управление морского судоходства Кипра сообщило, что удалось установить связь с израильской яхтой, контакт с которой был утерян более двух дней назад. Cвязь удалось восстановить при помощи кипрского судна, находившегося рядом с яхтой израильтян.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что яхта направляется в Израиль и пришвартуется в Хайфе.

По данным новостной службы N12, полиция Израиля проведет расследование инцидента.

В начале недели яхта вышла из порта Ашдода и направлялась к берегам Кипра. На ее борту находились трое жителей бедуинской деревни в Нижней Галилее и капитан – из Хайфы. Два дня назад с яхтой была потеряна связь. 9 декабря Кипр отправил судно на поиск яхты, 10 декабря к поисковой операции присоединились Израиль и Греция.

По информации N12, последний сигнал, полученный от пассажиров яхты, поступил с телефона шкипера, который 12 часов назад неожиданно отключился от сотовой сети. Эти данные, в том числе данные о местоположении яхты на момент отключения телефона, были получены по запросу полиции Израиля.

Израиль
