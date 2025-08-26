x
26 августа 2025
26 августа 2025
ЦАХАЛ уничтожил туннели в центре сектора Газы. Фото, видео

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 26 августа 2025 г., 15:04 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 15:04

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Инженерное подразделение 143-й дивизии "Газа" и инженерный спецназ "Яалом" завершили операцию по уничтожению подземных туннелей в центральной части сектора Газы.

Были ликвидированы несколько туннелей. Один из них использовали террористы ХАМАСа, он был оборудован помещениями для сна, кухней, туалетами, складами для хранения оружия и других целей. Этот туннель, имевший два выхода на поверхность, залили бетоном.

Еще один туннель протяженностью в сотни метров был взорван.

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации в указанном районе десятков террористов, а также множества объектов наземной и подземной инфраструктуры.

