Акции с требованием прекращения войны в Газе. Фоторепортаж из Израиля

Фото: Flash90, Associated Press

Во вторник, 26 августа, по всему Израилю проходят акции протеста с требованием незамедлительного соглашения о прекращении огня в Газе и осуществления "обмена пленными" с ХАМАСом.

Демонстранты, настаивающие на необходимости отмены решения о новой операции – по захвату города Газа, перекрывают трассы.

Полиция заявляет, что все автомагистрали оперативно деблокируются.