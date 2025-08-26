Акции с требованием прекращения войны в Газе. Фоторепортаж из Израиля
Фото: Flash90, Associated Press
Во вторник, 26 августа, по всему Израилю проходят акции протеста с требованием незамедлительного соглашения о прекращении огня в Газе и осуществления "обмена пленными" с ХАМАСом.
Демонстранты, настаивающие на необходимости отмены решения о новой операции – по захвату города Газа, перекрывают трассы.
Полиция заявляет, что все автомагистрали оперативно деблокируются.