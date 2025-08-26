x
26 августа 2025
26 августа 2025
26 августа 2025
последняя новость: 12:14
26 августа 2025
Акции с требованием прекращения войны в Газе. Фоторепортаж из Израиля

время публикации: 26 августа 2025 г., 11:46 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 11:46

Фото: Flash90, Associated Press

Во вторник, 26 августа, по всему Израилю проходят акции протеста с требованием незамедлительного соглашения о прекращении огня в Газе и осуществления "обмена пленными" с ХАМАСом.

Демонстранты, настаивающие на необходимости отмены решения о новой операции – по захвату города Газа, перекрывают трассы.

Полиция заявляет, что все автомагистрали оперативно деблокируются.

