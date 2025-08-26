Звезде фильма "Один дома" Маколею Калкину – 45. Фотогалерея

Фото: Associated Press

26 августа исполнилось 45 лет популярному американскому актеру и музыканту Маколею Калкину, прославившемуся еще в детстве, благодаря роли Кевина в комедийных фильмах "Один дома".

Маколей Калкин родился и вырос в манхэттенском квартале Нижний Ист-Сайд в Нью-Йорке в семье бывшего бродвейского актера. Хотя родители его формально никогда не были женаты, в семье выросло семь детей.

Актерский дебют Маколея состоялся в 4 года, когда он сыграл на сцене Нью-Йоркской филармонии в спектакле "Bach Babies". Спустя год, в 1985, состоялся его кинодебют в фильме "В полночный час", где он сыграл эпизодическую роль. За 40 лет кинокарьеры он в общей сложности сыграл более чем в 40 фильмах и сериалах, среди которых, помимо "Один дома" (1990) и "Один дома-2" (1992), наиболее известными стали "Моя дочь" (1991), "Добрый сынок" (1993), "Наравне с отцом" (1994), "Богатенький Ричи" (1994) и "Повелитель страниц" (1994). Пик популярности Маколея пришелся на 90-е годы, и даже не все его киноработы положительно оценивались критиками даже в тот период, но он продолжает сниматься до сих пор. 2 декабря 2023 года Маколей Калкин получил собственную звезду на "Аллее славы" в Голливуде. Также выступает как музыкант в группе The Pizza Underground. В 1991-м снимался в клипе Майкла Джексона, впоследствии выступал на суде против Джексона как свидетель защиты.

Живет с актрисой Брендой Сонг, у них двое детей.