25 августа 2025
Фото

Супермодели и актрисе Клаудии Шиффер – 55. Фотогалерея

Германия
Звезды
Мода
время публикации: 25 августа 2025 г., 08:52 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 08:53

Фото: Associated Press

25 августа популярной немецкой модели Клаудии Шиффер исполнилось 55 лет.

Она родилась в Райнберге, Северный Рейн-Вестфалия. Дебютировала в роли модели в 17-летнем возрасте, после знакомства в ночном клубе с директором модельного агентства Metropolitan Мишелем Леватоном. Переехала в Париж и снялась для обложки журнала ELLE. В 1995 году Шиффер была названа самой красивой девушкой в мире по версии журнала Paris Match. На юную модель обратили внимание Chanel, Guess Jeans, Revlon и другие, контракты с которыми сделали Шиффер одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире. Немецкие СМИ регулярно вносят ее в список самых богатых женщин Германии.

В общей сложности Клаудия появилась на обложках журналов более тысячи раз. Помимо модельной карьеры, Шиффер участвовала в съемках кино и ток-шоу, а также являлась послом доброй воли UNICEF от Великобритании.

С 1994 по 1999 год спутником Клаудии считался иллюзионист Дэвид Копперфильд. В 2002 году после 16 месяцев знакомства Клаудия вышла замуж за британского продюсера и кинорежиссёра Мэттью Вона. У супругов трое детей.

2024 год
2002 год
1996 год
2007 год
2011 год
2023 год
Фото
