Закаты над Газой. Фотогалерея

Фото: Flash90 и Associated Press

Фотожурналистам и телеоператорам, работающим в Израиле, знаком этот сюжет: закат над Газой. Съемка обычно ведется с возвышенности около Сдерота или с холмов "отеф Аза". До войны любили снимать закаты на побережье и фотографы в Газе, теперь им чаще приходится снимать руины.

7 октября 2023 года ХАМАС и другие террористические организации атаковали Израиль, убив в течение одного дня около тысячи человек и захватив сотни заложников. С этого началась война "Железные мечи", в результате которой сектор Газы разрушен практически полностью. Война продолжается. Террористы всё ещё удерживают 50 заложников – живых и мертвых. ЦАХАЛ готовится к захвату города Газа.