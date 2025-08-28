x
28 августа 2025
28 августа 2025
Фото

Закаты над Газой. Фотогалерея

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 28 августа 2025 г., 15:20

Фото: Flash90 и Associated Press

Фотожурналистам и телеоператорам, работающим в Израиле, знаком этот сюжет: закат над Газой. Съемка обычно ведется с возвышенности около Сдерота или с холмов "отеф Аза". До войны любили снимать закаты на побережье и фотографы в Газе, теперь им чаще приходится снимать руины.

7 октября 2023 года ХАМАС и другие террористические организации атаковали Израиль, убив в течение одного дня около тысячи человек и захватив сотни заложников. С этого началась война "Железные мечи", в результате которой сектор Газы разрушен практически полностью. Война продолжается. Террористы всё ещё удерживают 50 заложников – живых и мертвых. ЦАХАЛ готовится к захвату города Газа.

2025 год
17 июля 2024 года
2025 год
20 октября 2023 года
15 мая 2018 года
12 октября 2023 года
