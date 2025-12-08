Во Флориде арестован учитель еврейской школы, подозреваемый в совращении ученицы

Полиция Флориды арестовала 26-летнего учителя школы "Еврейская академия Донны Кляйн" в округе Палм-Спрингс Элиаша Гордона Фарли по подозрению в сексуальных преступлениях в отношении одной учениц.

Школьница рассказала, что они начали общаться в прошлом учебном году. Летом общение перешло в интернет, принимая все более сексуальный характер. Следствие квалифицирует это как груминг – установление доверительных отношений с несовершеннолетним с целью совращения.

Позднее начались интимные свидания, происходившие как у учителя дома, так и в классе. Пара начала заниматься сексом, в том числе оральным. 14 ноября девочка рассказала о происходящем другой учительнице, показав царапины и следы от укусов. Тот сообщил школьной администрации, была привлечена полиция.

Фарли арестовали. Он отказался давать показания. Пресс-служба школы сообщила, что он уже не является сотрудником учебного заведения, добавив, что оказывает всю необходимую поддержку ученикам, их семьям и учителям, и ее приоритет – обеспечить, чтобы школа была безопасным местом.