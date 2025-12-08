Партия сапог со звездой Давида вызвала панику в Ливане
время публикации: 08 декабря 2025 г., 07:47 | последнее обновление: 08 декабря 2025 г., 08:14
Пять человек были арестованы властями Ливана после того, как в Сидоне был задержан автомобиль с контрабандной обувью "с опасными символами".
Как сообщает ливанский телеканал "Аль-Джадид", обыски и задержания в Сидоне, Цуре, Вади-аз-Зине, аш-Шахабии и Набатии были вызваны логотипом в форме шестиконечной звезды – звезды Давида, которая в Ливане прочно ассоциируется с Израилем.
Согласно каналу, в расследование были вовлечены представители военной прокуратуры и экономической прокуратуры.
При этом на показанных каналом кадрах видно, что речь идет о логотипе европейской компании по производству обуви GlobalWin – корабельном штурвале с шестиконечной звездой внутри.