Ближний Восток

Партия сапог со звездой Давида вызвала панику в Ливане

Ливан
время публикации: 08 декабря 2025 г., 07:47 | последнее обновление: 08 декабря 2025 г., 08:14
Кадр телеканала "Аль-Джадид"

Пять человек были арестованы властями Ливана после того, как в Сидоне был задержан автомобиль с контрабандной обувью "с опасными символами".

Как сообщает ливанский телеканал "Аль-Джадид", обыски и задержания в Сидоне, Цуре, Вади-аз-Зине, аш-Шахабии и Набатии были вызваны логотипом в форме шестиконечной звезды – звезды Давида, которая в Ливане прочно ассоциируется с Израилем.

Согласно каналу, в расследование были вовлечены представители военной прокуратуры и экономической прокуратуры.

При этом на показанных каналом кадрах видно, что речь идет о логотипе европейской компании по производству обуви GlobalWin – корабельном штурвале с шестиконечной звездой внутри.

