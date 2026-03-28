Певице Lady Gaga – 40. Фотогалерея

Фото: Associated Press

28 марта исполнилось 40 лет знаменитой американской певице Lady Gaga – обладательнице множества наград "Грэмми", а также "Золотого глобуса" и "Оскара".

Lady Gaga (настоящее имя Джоан Стефани Джерманотта) родилась в итальянской семье в Нью-Йорке и выросла на Манхэттене. Джоан рано осознала, что хочет стать певицей. Уже в 14 лет она пела на сцене нью-йоркского клуба, играла в школьных спектаклях и выступала в составе школьного ансамбля Regis Jazz Band.

На сегодняшний день Lady Gaga – одна из самых известных и популярных исполнительниц в мире. Она 14 раз получала премию "Грэмми" и входит в число самых высокооплачиваемых певиц, ее личное состояние оценивается сотнями миллионов долларов. Специалисты не оспаривают вокальных и сценических талантов Lady GaGa. Но ее огромная популярность в мире объясняется не только удачными хитами, но и шокирующим поведением, свойственным ей с первых лет "взрослой" музыкальной карьеры.

У нее было множество романов. Не замужем, детей нет.