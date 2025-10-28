Биллу Гейтсу, мультимиллиардеру и сооснователю Microsoft – 70. Фотогалерея

Фото: Associated Press

28 октября исполнилось 70 лет со дня рождения Билла Гейтса (Уильяма Генри Гейтса III) – одного из основателей корпорации Microsoft, в течение многих лет считавшегося самым богатым человеком в мире, но давно уступившего этот титул. Его состояние в настоящее время оценивается журналом Forbes более чем в 106 миллиардов долларов.

Гейтс знаменит в качестве благотворителя. Через Фонд Билла и Мелинды Гейтс, занимающийся поддержкой благотворительных и научных проектов по всему миру, были пожертвованы десятки миллиардов долларов. В 2010 году Гейтс подписал "Клятву дарения" и выступил с предложением ко всем миллиардерам о передаче половины своих состояний на благотворительную деятельность.

У него трое взрослых детей. Брак с Мелиндой распался в 2021 году. СМИ писали, что причиной разрыва было общение Билла со скандально известным Джеффри Эпштейном.