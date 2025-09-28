x
28 сентября 2025
|
последняя новость: 18:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 сентября 2025
|
28 сентября 2025
|
последняя новость: 18:31
28 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Неделя высокой моды в Милане. Коллекции 2026 года и голый протест

время публикации: 28 сентября 2025 г., 17:22 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 17:22

Фото: Associated Press

В Милане проходит Неделя высокой моды. Были представлены новые коллекции весна-лето 2026 известных брендов: Emporio Armani, Dolce & Gabbana, Gucci, Prada, Versace, Roberto Cavalli, Bottega Veneta, Stella Jean, Ferragamo, Moschino, Max Mara, Missoni, Fendi, Jil Sander, Diesel, N21.

Показ Prada уже почти традиционно сопровождался голой акцией протеста Движения за этичное обращение с животными (PETA). Повод, как обычно: то, что Prada использует натуральную кожу в ряде своих изделий. Участницы акции были раскрашены под крокодилов.

Коллекция Dolce & Gabbana
Коллекция Roberto Cavalli
Коллекция Ferragamo
Активисты движения за права животных проводят акцию протеста против использования диких животных в индустрии моды
Коллекция Dolce & Gabbana
Коллекция Emporio Armani
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook