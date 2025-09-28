Неделя высокой моды в Милане. Коллекции 2026 года и голый протест
время публикации: 28 сентября 2025 г., 17:22 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 17:22
Фото: Associated Press
В Милане проходит Неделя высокой моды. Были представлены новые коллекции весна-лето 2026 известных брендов: Emporio Armani, Dolce & Gabbana, Gucci, Prada, Versace, Roberto Cavalli, Bottega Veneta, Stella Jean, Ferragamo, Moschino, Max Mara, Missoni, Fendi, Jil Sander, Diesel, N21.
Показ Prada уже почти традиционно сопровождался голой акцией протеста Движения за этичное обращение с животными (PETA). Повод, как обычно: то, что Prada использует натуральную кожу в ряде своих изделий. Участницы акции были раскрашены под крокодилов.