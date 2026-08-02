Праздник веры и поклонение Матери-Земле. Фоторепортаж из Боливии

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В Ла-Пасе 1 августа прошли одновременно два красочных торжества, отражающих переплетение католических и древних индейских традиций Боливии. Музыканты и танцоры приняли участие в ежегодном шествии в честь Господа Великой Силы, а на священной горе Ла-Кумбре жители встретили месяц Пачамамы – Матери-Земли, совершив древние обряды и вознеся молитвы о хорошем урожае.