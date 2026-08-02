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Ближний Восток

После очередной отмены операции Иран высмеивает Трампа: "Снова отступил"

США
Иран
Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 02 августа 2026 г., 10:24 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 10:39
После очередной отмены операции Иран высмеивает Трампа: "Снова отступил"
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После очередной отмены операции Иран высмеивает Трампа: "Снова отступил"
Wikipedia.org. Фото: Erfan Kouchari

Государственное телевидение Ирана высмеяло президента США Дональда Трампа, заявившего об отмене запланированного масштабного удара по Ирану, чтобы предоставить дипломатии новый шанс.

"Воинственный американский президент снова отступил от своей риторики и угроз против Исламской республики. Отказаться от своих планов ему пришлось под давлением не только Ирана, но и других государств региона", – сообщило оно.

Представитель парламентского комитета по национальной безопасности Хасан Гашгвани сообщил, что вооруженные силы Ирана в полном объеме выполняют указание верховного руководителя Моджтабы Хаменеи по управлению Ормузским проливом. По его словам, те, кто использует оманский фарватер, поставляют топливо для американских и израильских самолетов.

"На каком-то этапе американцы поймут, что единственный для них выход из кризиса – быстрый вывод из ближневосточного региона всех своих сил. "Сопротивление – вопрос веры и убеждений. Его бойцы могут гибнуть сейчас, но в скором будущем, они нанесут удары по врагам по всей планете", – сказал член того же комитета Эсмаил Ковсари.

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