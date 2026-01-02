Актрисе Пас Вега, секс-символу Испании – 50. Фотогалерея

Фото: Associated Press

2 января исполнилось 50 лет популярной испанской актрисе и модели Пас Вега (настоящее имя Мария Пас Кампос Трухильо).

Она родилась 2 января 1976 года в Севилье. Училась актерскому мастерству в родном городе, в конце 1990-х начала сниматься на телевидении и быстро стала заметной фигурой испанского экрана.

Широкую известность в Испании ей принесли сериалы, прежде всего "7 жизней", где она сыграла одну из ключевых ролей. В начале 2000-х Вега закрепилась и в кино: одной из самых обсуждаемых работ стала роль в фильме "Люсия и секс", которая сделала ее звездой на международном фестивальном уровне. Этот полный эротики фильм имел невиданный успех, принес актрисе мировую известность и премию "Гойя" за лучший актерский дебют.

Пас снималась не только в Испании, но также в Голливуде и в странах Латинской Америки.

В общей сложности, за более чем 30 лет кинокарьеры она сыграла примерно в 40 фильмах и сериалах.

Помимо актерской карьеры Вега выступала как режиссер и сценарист, а также участвовала в модных и рекламных кампаниях.

Она замужем за Орсоном Саласом, у пары трое детей.