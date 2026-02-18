В Бейтар-Илите подросток при падении с высоты получил тяжелые травмы

Учащиеся йешивы в Бейтар-Илите дурачились, один из юношей встал на плечи товарища, но потерял равновесие и упал на пол.

Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что подросток при падении ударился головой и к моменту приезда "скорой" был без сознания.

Пострадавший доставлен в тяжелом состоянии в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.