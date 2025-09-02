x
02 сентября 2025
02 сентября 2025
Фото

Карибский карнавал в Нью-Йорке. Фоторепортаж

Полиция
США
время публикации: 02 сентября 2025 г., 11:43 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 11:43

Фото: AP Photo/Olga Fedorova

1 сентября в Бруклине (Нью-Йорк) прошел ежегодный Вест-Индийский карнавал выходцев с островов Карибского бассейна, приуроченный к празднованию Дня труда, который традиционно отмечается в первый понедельник сентября.

Этот праздник – непростое мероприятие для полиции Нью-Йорка, которой приходится сдерживать эмоции публики и участников.

Фото
