Карибский карнавал в Нью-Йорке. Фоторепортаж

Фото: AP Photo/Olga Fedorova

1 сентября в Бруклине (Нью-Йорк) прошел ежегодный Вест-Индийский карнавал выходцев с островов Карибского бассейна, приуроченный к празднованию Дня труда, который традиционно отмечается в первый понедельник сентября.

Этот праздник – непростое мероприятие для полиции Нью-Йорка, которой приходится сдерживать эмоции публики и участников.