Карибский карнавал в Нью-Йорке. Фоторепортаж
время публикации: 02 сентября 2025 г., 11:43 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 11:43
Фото: AP Photo/Olga Fedorova
1 сентября в Бруклине (Нью-Йорк) прошел ежегодный Вест-Индийский карнавал выходцев с островов Карибского бассейна, приуроченный к празднованию Дня труда, который традиционно отмечается в первый понедельник сентября.
Этот праздник – непростое мероприятие для полиции Нью-Йорка, которой приходится сдерживать эмоции публики и участников.