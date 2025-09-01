Фото: Associated Press

Вечером 31 августа, накануне "дня знаний", на Красной площади в Москве состоялась торжественная церемония закрытия "военно-музыкального фестиваля", заявленного как международное мероприятие.

Перед зрителями выступали: почетный караул президентского полка ФСО РФ, новое поколение ансамбля песни и пляски российской армии Александрова, оркестр пограничной службы ФСБ РФ, сводный военный оркестр ВДВ РФ, ансамбль национального военно-патриотического центра Республики Казахстан, творческий коллектив полиции эмирата Шарджа, монгольский военный ансамбль песни и пляски, личный оркестр президента Буркина-Фасо, оркестр армии Зимбабве, свое искусство продемонстрировали знаменосцы итальянской коммуны Кори и другие заслуженные коллективы. Был организован показательный проход "бессмертного полка".