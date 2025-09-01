x
01 сентября 2025
|
последняя новость: 14:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 сентября 2025
|
01 сентября 2025
|
последняя новость: 14:02
01 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

"Военный фестиваль" в Москве: азиатско-африканские пляски под музыку ФСБ и ВДВ. Фоторепортаж

Россия
Война в России
время публикации: 01 сентября 2025 г., 12:49 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 12:49

Фото: Associated Press

Вечером 31 августа, накануне "дня знаний", на Красной площади в Москве состоялась торжественная церемония закрытия "военно-музыкального фестиваля", заявленного как международное мероприятие.

Перед зрителями выступали: почетный караул президентского полка ФСО РФ, новое поколение ансамбля песни и пляски российской армии Александрова, оркестр пограничной службы ФСБ РФ, сводный военный оркестр ВДВ РФ, ансамбль национального военно-патриотического центра Республики Казахстан, творческий коллектив полиции эмирата Шарджа, монгольский военный ансамбль песни и пляски, личный оркестр президента Буркина-Фасо, оркестр армии Зимбабве, свое искусство продемонстрировали знаменосцы итальянской коммуны Кори и другие заслуженные коллективы. Был организован показательный проход "бессмертного полка".

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 09 мая 2025

Военный парад в Москве 9 мая 2025 года. Фоторепортаж