От концепт-кара до винтажного авто. Фоторепортаж из Эссена и Токио.

Фото: Associated Press

В Токио 30 октября открылся автосалон Japan Mobility Show, на котором японские производители автомобилей представляют как концепт-кары, так и новые модификации уже выпускаемых моделей. В нынешнем году особый интерес представляет разработанный корпорацией «Хонда» Uni-One – по сути, кресло на колесиках, которым водитель управляет, наклоняя тело в ту или иную сторону. Среди других разработок – прототип новой Toyota's Corolla, более напоминающий спортивный автомобиль.

А в германском Эссене через месяц начнет работу автосалон, который называют крупнейшей в Европе выставкой машин, прошедших тюнинг. Презентация участвующих в шоу автомобилей и мотоциклов уже состоялась. Среди них инкрустированный полудрагоценными камнями винтажный «Ситроен», автомобиль с деревянным корпусом, основой для которого стала скоростная лодка 1969 года. Прошел также парад автомобилей премиум класса.