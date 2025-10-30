x
30 октября 2025
30 октября 2025
30 октября 2025
последняя новость: 15:35
30 октября 2025
От концепт-кара до винтажного авто. Фоторепортаж из Эссена и Токио.

время публикации: 30 октября 2025 г., 15:02

Фото: Associated Press

В Токио 30 октября открылся автосалон Japan Mobility Show, на котором японские производители автомобилей представляют как концепт-кары, так и новые модификации уже выпускаемых моделей. В нынешнем году особый интерес представляет разработанный корпорацией «Хонда» Uni-One – по сути, кресло на колесиках, которым водитель управляет, наклоняя тело в ту или иную сторону. Среди других разработок – прототип новой Toyota's Corolla, более напоминающий спортивный автомобиль.

А в германском Эссене через месяц начнет работу автосалон, который называют крупнейшей в Европе выставкой машин, прошедших тюнинг. Презентация участвующих в шоу автомобилей и мотоциклов уже состоялась. Среди них инкрустированный полудрагоценными камнями винтажный «Ситроен», автомобиль с деревянным корпусом, основой для которого стала скоростная лодка 1969 года. Прошел также парад автомобилей премиум класса.

Изготовленный на заказ Chevrolet Corvette C8. Эссен, Германия
Honda Uni-One - персональное средство передвижения будущего на Japan Mobility Show, Токио
Люди сидят в изготовленном на заказ историческом британском автомобиле с шасси из красного дерева в форме лодки Riva 1969. Эссен, Германия
Представители СМИ и гости рассматривают концепт Toyota Corolla. Japan Mobility Show, Токио
Самолеты Toyota и Toby Aviation. Japan Mobility Show, Токио
Lamborghini «Huracan Liberty Walk-Silhouette Widebody». Эссен, Германия
