Актрисе Марион Котийяр, современной Пиаф – 50. Фотогалерея

Фото: Associated Press

30 сентября французской актрисе Марион Котийяр исполнилось 50 лет. Она родилась в Париже, в артистической семье. С детства пела и участвовала в спектаклях своих родителей – театральных актеров и режиссеров.

Более 30 лет Марион снимается в кино, сыграв около 70 ролей, в том числе роль Лили Бертино в трех сериях фильма "Такси".

В 2008-м за роль Эдит Пиаф в картине "Жизнь в розовом цвете" она была удостоена премий "Оскар", "Золотой глобус" и других престижных наград.

В 2015 году на экраны вышел фильм "Макбет" режиссера Джастина Курзеля по пьесе Уильяма Шекспира, главную роль в котором играла Котийяр.

За последние годы были заметными ее роли сериале "Экстраполяции", в комедийной картине "Астерикс и Обеликс: Поднебесная", а также роль в биографическом фильме "Великая".

В фактическом браке с актером Гийомом Кане. У них двое детей.