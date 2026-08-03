Петербург на веслах: костюмированный фестиваль на Мойке. Фоторепортаж
время публикации: 03 августа 2026 г., 11:16 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 11:16
Петербург на веслах: костюмированный фестиваль на Мойке. Фоторепортаж
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Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky
В Санкт-Петербурге прошел ежегодный костюмированный фестиваль сапбординга "Фонтанка SUP". Сотни участников в ярких и необычных нарядах проплыли на досках по Мойке, превратив городские реки и каналы в праздничную водную сцену.
Фестиваль проводится с 2016 года в первые выходные августа. После того, как власти РФ развязали полномасштабную войну против Украины в феврале 2022 года, мероприятие устраивать продолжают – несмотря на то, что украинские БПЛА время от времени долетают до Санкт-Петербурга.