Петербург на веслах: костюмированный фестиваль на Мойке. Фоторепортаж

Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky

В Санкт-Петербурге прошел ежегодный костюмированный фестиваль сапбординга "Фонтанка SUP". Сотни участников в ярких и необычных нарядах проплыли на досках по Мойке, превратив городские реки и каналы в праздничную водную сцену.

Фестиваль проводится с 2016 года в первые выходные августа. После того, как власти РФ развязали полномасштабную войну против Украины в феврале 2022 года, мероприятие устраивать продолжают – несмотря на то, что украинские БПЛА время от времени долетают до Санкт-Петербурга.