03 декабря 2025
последняя новость: 15:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Фото

Наводнения в Юго-Восточной Азии, тысячи погибших и пропавших. Фоторепортаж

Погибшие
Азия
Таиланд
Шри-Ланка
Наводнение
время публикации: 03 декабря 2025 г., 15:11 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 15:12

Фото: Associated Press

Тысячи людей в Индонезии, Малайзии, Таиланде, Шри-Ланке стали жертвами наводнений на фоне сезонных муссонов, сопровождаемых проливными дождями. Многие считаются пропавшими без вести. Миллионы людей лишились крова.

Больше всего жертв на индонезийском острове Суматра.

Правительство Индонезии направила в пострадавшие районы госпитальные суда и корабли с гуманитарной помощью, к поисково-спасательным работам привлечены вертолеты.

Индонезия
Индонезия
Таиланд
Индонезия
Шри-Ланка
Индонезия
Фото
