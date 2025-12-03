Наводнения в Юго-Восточной Азии, тысячи погибших и пропавших. Фоторепортаж
время публикации: 03 декабря 2025 г., 15:11 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 15:12
Фото: Associated Press
Тысячи людей в Индонезии, Малайзии, Таиланде, Шри-Ланке стали жертвами наводнений на фоне сезонных муссонов, сопровождаемых проливными дождями. Многие считаются пропавшими без вести. Миллионы людей лишились крова.
Больше всего жертв на индонезийском острове Суматра.
Правительство Индонезии направила в пострадавшие районы госпитальные суда и корабли с гуманитарной помощью, к поисково-спасательным работам привлечены вертолеты.