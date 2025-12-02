Наводнения в Юго-Восточной Азии: более 1200 погибших, сотни пропавших без вести

Превысило 1200 человек число жертв наводнений в Юго-Восточной Азии. Еще 800 считаются пропавшими без вести, надежды на их спасение невелики. Миллионы людей лишились крова.

Основной удар стихии пришелся на Индонезию и Шри-Ланку, в зоне бедствия оказались также Малайзия и Таиланд. Правительство Индонезии направила в пострадавшие районы госпитальные суда и корабли с гуманитарной помощью, к поисково-спасательным работам привлечены вертолеты.

Юго-Восточная Азия – один из регионов, наиболее пострадавших от глобального потепления. Сезонные муссоны, сопровождаемые проливными дождями, приводящими к наводнениям и оползням, становятся все более жестокими.