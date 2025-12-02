x
02 декабря 2025
|
последняя новость: 11:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 декабря 2025
|
02 декабря 2025
|
последняя новость: 11:47
02 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Наводнения в Юго-Восточной Азии: более 1200 погибших, сотни пропавших без вести

Наводнение
Азия
время публикации: 02 декабря 2025 г., 10:45 | последнее обновление: 02 декабря 2025 г., 10:47
Наводнения в Юго-Восточной Азии: более 1200 погибших, сотни пропавших без вести
AP Photo/Binsar Bakkara

Превысило 1200 человек число жертв наводнений в Юго-Восточной Азии. Еще 800 считаются пропавшими без вести, надежды на их спасение невелики. Миллионы людей лишились крова.

Основной удар стихии пришелся на Индонезию и Шри-Ланку, в зоне бедствия оказались также Малайзия и Таиланд. Правительство Индонезии направила в пострадавшие районы госпитальные суда и корабли с гуманитарной помощью, к поисково-спасательным работам привлечены вертолеты.

Юго-Восточная Азия – один из регионов, наиболее пострадавших от глобального потепления. Сезонные муссоны, сопровождаемые проливными дождями, приводящими к наводнениям и оползням, становятся все более жестокими.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 декабря 2025

Наводнения в Индонезии: не менее 500 погибших, около 500 пропавших без вести
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 ноября 2025

Число погибших в результате наводнений в Индонезии превысило 240 человек
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 ноября 2025

Наводнение на юге Таиланда, более 80 погибших