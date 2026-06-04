Марш гордости и толерантности в Иерусалиме. Фоторепортаж

Фото: Yonatan Sindel/Flash90, пресс-служба полиции Израиля

В четверг вечером в Иерусалиме стартовал Парад гордости и толерантности. В шествии, которое проходит в этом году от парка Сакер до Сада Роз возле Кнессета, принимают участие тысячи человек. Изменение маршрута связано с продолжающимися работами по строительству линии легкорельсового трамвая в центре города и районе Мошава а-Германит, откуда парад традиционно начинался в предыдущие годы.