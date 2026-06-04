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Марш гордости и толерантности в Иерусалиме. Фоторепортаж

ЛГБТ
время публикации: 04 июня 2026 г., 19:18 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 19:26

Фото: Yonatan Sindel/Flash90, пресс-служба полиции Израиля

В четверг вечером в Иерусалиме стартовал Парад гордости и толерантности. В шествии, которое проходит в этом году от парка Сакер до Сада Роз возле Кнессета, принимают участие тысячи человек. Изменение маршрута связано с продолжающимися работами по строительству линии легкорельсового трамвая в центре города и районе Мошава а-Германит, откуда парад традиционно начинался в предыдущие годы.

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