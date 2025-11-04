Последствия тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах. Фоторепортаж
время публикации: 04 ноября 2025 г., 15:01 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 15:06
Фото: AP Photo/Jacqueline Hernandez
По меньшей мере 26 человек погибли и сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома после того, как по центральной части Филиппин ударил тайфун "Калмаэги".
По данным властей, большинство жертв утонули. В районе города Себу за сутки выпало 183 мм осадков. К поисково-спасательным работам привлечены военные, на острове Минданао разбился участвовавший в них вертолет. Эксперты отмечают, что в результате изменения климата природные катаклизмы стали более частыми и смертоносными.