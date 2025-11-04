x
04 ноября 2025
|
последняя новость: 16:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 ноября 2025
|
04 ноября 2025
|
последняя новость: 16:09
04 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Последствия тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах. Фоторепортаж

Погода
Ураган
Филиппины
время публикации: 04 ноября 2025 г., 15:01 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 15:06

Фото: AP Photo/Jacqueline Hernandez

По меньшей мере 26 человек погибли и сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома после того, как по центральной части Филиппин ударил тайфун "Калмаэги".

По данным властей, большинство жертв утонули. В районе города Себу за сутки выпало 183 мм осадков. К поисково-спасательным работам привлечены военные, на острове Минданао разбился участвовавший в них вертолет. Эксперты отмечают, что в результате изменения климата природные катаклизмы стали более частыми и смертоносными.

Последствия тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах. Фоторепортаж
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook