Последствия тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах. Фоторепортаж

Фото: AP Photo/Jacqueline Hernandez

По меньшей мере 26 человек погибли и сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома после того, как по центральной части Филиппин ударил тайфун "Калмаэги".

По данным властей, большинство жертв утонули. В районе города Себу за сутки выпало 183 мм осадков. К поисково-спасательным работам привлечены военные, на острове Минданао разбился участвовавший в них вертолет. Эксперты отмечают, что в результате изменения климата природные катаклизмы стали более частыми и смертоносными.