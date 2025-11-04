В Нью-Йорке разделили "Оскар мира моды" – премию CFDA Fashion Awards. Фоторепортаж
время публикации: 04 ноября 2025 г., 13:17 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 13:17
Фото: Evan Agostini/Invision/AP
В Музее естественной истории в Нью-Йорке прошла самая значимая премия модной индустрии – CFDA Fashion Awards 2025. В числе номинантов этого года – как дебютанты, так и признанные иконы модного бизнеса.
Дизайнером года в категории женской одежды в США был признан Ральф Лорен – он же был удостоен этой премии на самом первом ее вручении в 1981 году.