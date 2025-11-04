x
04 ноября 2025
|
последняя новость: 14:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 ноября 2025
|
04 ноября 2025
|
последняя новость: 14:37
04 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

В Нью-Йорке разделили "Оскар мира моды" – премию CFDA Fashion Awards. Фоторепортаж

Мода
время публикации: 04 ноября 2025 г., 13:17 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 13:17

Фото: Evan Agostini/Invision/AP

В Музее естественной истории в Нью-Йорке прошла самая значимая премия модной индустрии – CFDA Fashion Awards 2025. В числе номинантов этого года – как дебютанты, так и признанные иконы модного бизнеса.

Дизайнером года в категории женской одежды в США был признан Ральф Лорен – он же был удостоен этой премии на самом первом ее вручении в 1981 году.

Ники Хилтон Ротшильд (слева) и Стейси Бендет
Эльза Хоск
Барбара Палвин
Эмбер Валлетта
Менди Мур
Лили Аллен
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook