Супермодели Тэйлор Хилл – 30. Фотогалерея

Фото: Associated Press

5 марта исполнилось 30 лет американской супермодели Тэйлор Хилл – одной из самых востребованных в мире моды в последние годы.

Тэйлор Хилл родилась в городе Палатин (штат Иллинойс). В 14 лет ее заметил агент модельного бизнеса, после чего она начала стремительно набирать популярность. Уже в 2014 году она дебютировала на показе Victoria's Secret, а вскоре стала одним из "ангелов" бренда – в тот момент она была одной из самых молодых моделей, получивших этот статус.

За годы карьеры Тэйлор Хилл сотрудничала с ведущими домами моды и брендами, включая Versace, Chanel, Dior, Michael Kors и другими. Она неоднократно появлялась на обложках международных изданий Vogue, Elle и Harper's Bazaar, а также входила в рейтинги самых востребованных моделей мира.

Помимо модельной карьеры, Хилл пробовала себя в кино и медиа-проектах, активно занимается благотворительностью и поддерживает инициативы, связанные с психологическим здоровьем и принятием себя. В последние годы она также развивает собственные проекты в сфере красоты и моды, оставаясь одной из самых узнаваемых фигур поколения "инстаграм-супермоделей".