Супермодели Лаис Рибейро – 35. Фотогалерея
Фото: Associated Press
5 октября исполнилось 35 лет Лаис Рибейро – бразильской супермодели, одной из "ангелов" агентства Victoria"s Secret.
Она родилась в городе Терезина (северо-восток Бразилии). Училась на медсестру. В 19-летнем возрасте начала модельную карьеру и вскоре перебралась в Нью-Йорк. С 2010 года сотрудничает с агентством Victoria"s Secret, с 2015-го – "ангел" VS (то есть входит в число избранных топ-моделей).
В различное время принимала участие в показах: Alberta Ferretti, Alexandre Herchcovitch, Amapô, Angelo Marani, Animale, Blumarine, Bottega Veneta, Carlota Joakina, Christian Dior, Cori, Dolce & Gabbana, Givenchy, Gloria Coelho, Gucci, Hermes, Huis Clos, Jean Paul Gaultier, Jefferson Kulig, John Galliano, Lino Villaventura, Marc Jacobs, Ralph Lauren, Reinaldo Lourenço, Roberto Cavalli, Ronaldo Fraga, Rosa Chá, Vera Wang, Versace, Wilson Ranieri.
Замужем за бывшим профессиональным баскетболистом Джоакимом Ноа. У нее двое детей.