Актрисе Кейт Уинслет – 50. Фотогалерея

Фото: Associated Press

5 октября исполнилось 50 лет актрисе Кейт Уинслет – удостоенной премий "Оскар", "Золотой глобус", "Грэмми", "Эмми", BAFTA и многих других.

Кейт Элизабет Уинслет родилась в Рединге, графство Беркшир (южная Англия). У нее британские, ирландские и шведские корни. Впервые появилась перед камерой в семилетнем возрасте, снявшись в рекламном ролике. Как актриса 15-летней дебютировала на британском телевидении. Ее дебют в кино состоялся в 1994 году – в триллере "Небесные создания". Роль в мелодраме "Разум и чувства" (1995) принес ей первые номинации на "Оскар" и "Золотой глобус", она была удостоена премий BAFTA и Американской Гильдии киноактеров. Но мировая слава к Кейт пришла в 1996-1997 годах, когда она сыграла в мелодраме "Джуд" и в романтическом фильме-катастрофе "Титаник".

В общей сложности, за 35 лет кинокарьеры Кейт Уинслет снялась более чем в 50 фильмах и сериалах. В их числе "Перо маркиза де Сада" (2000), "Айрис" (2001), "Вечное сияние чистого разума" (2004), "Волшебная страна" (2004), "Как малые дети" (2006), "Чтец" (2008 – премии "Оскар" и "Золотой глобус"), "Дорога перемен" (2008), "Стив Джобс" (2015). Недавно она сыграла в фантастической картине "Аватар: Огонь и пепел".

Третий раз замужем (за миллионером Недом Рокнроллом). У нее трое детей от разных отцов.