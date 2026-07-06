Управление телерадиовещания начало разбирательство против Даны Вайс из-за высказываний о раввинах

Второе управление телерадиовещания Израиля официально обратилось к руководству 12-го канала ИТВ. В официальном письме отмечается, что прозвучавшие месяц назад в эфире передачи "Ульпан шиши" высказывания журналистки Даны Вайс содержат признаки нарушения этических норм.

Конфликт разгорелся во время обсуждения темы, связанной с решением раввинов ешив-эсдер выступить против интеграции женщин-военнослужащих в бронетанковые войска. В ходе дискуссии Дана Вайс назвала раввинов "одержимыми похотью" и заявила, что они "принижают достоинство женщин".

В письме, направленном вице-президенту по контенту "Хадашот 12" Гаю Судри за подписью главы телевизионного департамента Второго управления Веред Эзры, подчеркивается, что подобные формулировки оскорбляют целую общественную группу и задевают религиозные чувства граждан. В ведомстве отметили, что на данном этапе речь идет о предварительном разбирательстве, и что выводы еще не сформулированы. По словам Эзры, ввиду тяжести оскорблений инцидент будет расследован самым тщательным образом.